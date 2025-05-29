Уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами и диабетом в России, по словам экспертов, растёт, поможет только предупреждение, уверены специалисты. Сегодня в Мурманске стартовала акция «Профилактический щит страны».

Любовь Дроздова, руководитель стратегического планирования внедрения профилактических технологий НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по медицинской профилактики минздрава России: «Методы, направленные на выявление этих заболеваний, включены в программу диспансеризации, профилактических, медицинских осмотров и мы нацелено выявляем именно факторы риска развития этих заболеваний».

Анна Концевая, заместитель директора по научной и аналитической работе НМИЦ ТПМ Министерства здравоохранения России: «Структура нашего проекта «Профилактический щит страны» многоуровневая. Мы встречаемся с администрацией региона в лице министра здравоохранения, вице-губернатора, губернатора и объясняем, разъясняем основные положения государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Мы стремимся к тому, чтобы создать здоровьесберегающую среду для населения».

Здоровьесберегающая среда – это не только больше зелёных насаждений и пылеподавляющих ловушек, но и осознанность населения, а также создание экономической стабильности, чтобы можно было регулярно покупать фрукты и овощи, отказаться от вредных привычек, а также вести активный образ жизни.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Сегодня в Мурманской области, практически во всех населённых пунктах, в том числе, достаточно уделённых, пройдут и лекции, и семинары, и образовательные мероприятия, будут организованы посты здоровья, консультации специалистов врачей, на открытом воздухе пройдут различные оздоровительные мероприятия и активности. Большая программа у нас предусмотрена для будущих медиков».

Но одного такого, пусть и масштабного, события конечно же будет недостаточно, чтобы северяне дорожили своим здоровьем. Это планомерная работа, которую будут продолжать мурманские и федеральные специалисты.