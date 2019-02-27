В Мурманске стартовала экологическая акция «Мы за чистый город»

Главными её участниками станут ученики школ областного центра. Проект направлен на формирование экологической культуры у подрастающего поколения, воспитания бережного отношения к природе и любви к родному краю. Ребят ждут интересные познавательные мероприятия, конкурсы и тренинги.

«Программа «Мурманск – город чистоты» существует в областном центре уже более семи лет. В её рамках проводится много мероприятий: это плановые и неплановые проверки управляющих компаний, это акции по озеленению нашего города, вывоз автохлама, благоустройство нашего города», - рассказывает Антонина Таран, депутат Света депутатов города Мурманска.

Ольга Дзюба , эксперт тематической площадки ОНФ «Образование» в Мурманской области, дополняет: «Сегодня состоялось открытие городской экологической акции «Мы за чистый город», которая реализуется в рамках большой экологической программы «Мурманск - город чистоты». В рамках акции пройдёт много мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников. Это и конкурсы школьных агитбригад, и экологические тренинги, различные образовательные проекты. И конечно, большое внимание будет уделяться профильным экологическим сменам на базе детских оздоровительных лагерей».