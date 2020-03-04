В Мурманске стартовала ежегодная акция «Подарок ветерану»

Акция посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтёрская, в этом году юбилейная, пятая акция «Подарок ветерану» - это возможность не только выразить признательность за подвиг и вклад в Победу, но и уникальный шанс из первых уст узнать бесценные исторические факты о самом страшном и героическом периоде в новейшей истории страны.

Александра Леонова, специалист по работе с молодёжью «Центра развития волонтёрского движения»: «Уже на протяжении пяти лет волонтёры с марта по май участвуют в данной акции. Для волонтёров это хороший опыт».

Более семидесяти волонтёров сделают своими руками в подарок ветеранам фоторамки. У каждой – свой неповторимый дизайн. Но этим работа не ограничится.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы знаем, что указом Президента каждый ветеран, участник Великой Отечественной войны награждён медалью «75 лет Победы Советского народа в Великой Отечественной войне». И здесь волонтёры играют большую роль: они интересуются состоянием здоровья ветерана, узнают, где лучше вручить медаль - либо дома, либо на торжественном мероприятии в школе. И слова благодарности нашей молодёжи, что она неформально подходят к этой работе».

Всего волонтёры изготовят 300 фоторамок. Скоро они посетят каждого ветерана лично.