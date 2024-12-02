В Мурманске стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо», организованная Единым волонтёрским центром

В рамках акции «Новогоднее чудо» добровольцы Единого волонтёрского центра развешивают открытки с заветными желаниями детей из социальных учреждений всего региона, чтобы впоследствии любой неравнодушный мурманчанин мог осчастливить, по крайней мере, одного ребёнка, подарить ему не просто вожделенный подарок, а настоящее чудо.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «За 16 лет не было ни одной неисполненной открытки. А это значит, что у нас очень много добрых и отзывчивых людей, а наша акция откликается в их душах. Нам даже уже не приходится особо о ней рассказывать, что-то объяснять. Люди понимают, что это такое, узнают открытки, мы не меняем их дизайн, поскольку он стал узнаваемым, и, конечно, исполняют желания. И для них это тоже такой, наверное, предвестник Нового года».

Всего же воспитанниками социальных учреждений было написано 422 открытки. К слову, в этом году в их заполнении совсем юным северянам оказывали помощь «серебряные» волонтёры.

А о чём же мечтают дети? Какие подарки они хотят получить на Новый год?

Алла Щепелина, «серебряный» волонтёр Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Желания разные. Поскольку я люблю физкультуру, то мне особенно запомнились те открытки, где дети просят мяч, кроссовки. Потом по популярности у мальчиков идут машинки, а у девочек – куклы. И станции с Алисой тоже часто просят».

Однако, как отмечают волонтёры, в открытках также часто встречаются просьбы нематериального плана.

София Левцова, волонтёр Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Из данных открыток мне тоже запомнились творческие мастер-классы. Ребята хотят развиваться в чём-либо. Там были мастер-классы по флористике, по визажу, по лепке из глины. Также очень тронуло и поразило то, что десятилетние дети просто написали: «Хочу пойти в «Бургер Кинг» или «Мисти Парк». Для меня это что-то обычное, а тут читаешь на бумажке, что у ребёнка мечта новогодняя – просто сходить покушать в «Бургер Кинг». Очень трогательно».

К слову, развозить подарки по городам Мурманской области будут автоволонтёры в костюмах Деда Мороза.

Увидеть же сами ёлки с открытками мурманчане могут в торгово-развлекательном комплексе «Плазма», фитнес-клубе «XFIT Мурманск» и в универмаге «Волна».