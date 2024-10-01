В Мурманске стартовала флагманская образовательная программа «Голос поколения. Преподаватели»

В ней принимают участие 150 педагогов из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

В Мурманском Арктическом университете стартовала двухдневная программа для 150 преподавателей вузов со всего Северо-Запада России. Два дня педагоги будут обмениваться опытом, узнавать новые методики обучения и делиться выработанными за годы преподавания навыками.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ: «Ещё в 2021 году произошли изменения в федеральном законе об образовании, где в термин «образование» у нас включился ещё термин «воспитание». То есть - это обучение плюс воспитание. Соответственно эта программа, которая позволит преподавателям вникнуть, проникнуть в задачи и цели госмолполитики, воспитательной деятельности и попробовать это интегрировать, бесшовно вшить в свои образовательные курсы».

Проект «Голос поколения. Преподаватели» направлен не только на развитие опытных педагогов, но и на определение вектора для молодых специалистов, которые только приступили к обучению студентов. Например, Мария Пименова три года преподаёт политологию и международные отношения в университете Петрозаводска.

Мария Пименова, преподаватель политологии и международных отношений ПетрГУ г. Петрозаводск: «Такие проекты очень важны, потому что необходимо нарабатывать опыт и молодым преподавателям, и молодым специалистам, обмениваться опытом, обмениваться опытом между институтами, между регионами. В современных условиях это очень важно».

Вместе с Марией участие в проекте принимает и Вадим Полутин, который преподает зарубежную историю в Петрозаводске. Молодой специалист на форум также как и его коллега приехал за новыми методиками и технологиями преподавания.

Вадим Полутин, преподаватель зарубежной истории ПетрГУ г. Петрозаводск: «Зарубежная история всегда была достаточно сложным предметом для студентов. И сегодня она остаётся точно таким же аспектом. Но студенты проявляют активный интерес к этому, несмотря ни на что. Всегда интересно разобраться в историческом процессе, как он происходил в других странах, сравнить его с Россией, поэтому это остаётся актуальным направлением в любом случае и несмотря ни на что».

Педагоги, приехавшие на форум, в своём большинстве чуть старше студентов, поэтому легко находят общий язык друг с другом. Но важно не только построить приятные рабочие отношения, но и научить предмету.