В Мурманске стартовала гражданско-патриотическая акция «Песни нашей страны»

Поддержать бойцов на передовой можно по-разному - гуманитарной помощью, письмами или песней.

Роман Жишкин родился и вырос на севере, недавно переехал в Москву, где занялся предпринимательской деятельностью, но родной край не забывает. Совсем недавно он специально вернулся в Мурманск, чтобы запустить всероссийскую гражданско-патриотическая акцию «Песни нашей страны» в поддержку военнослужащих находящихся в зоне СВО.

Роман Жишкин, организатор гражданско-патриотической акции «Песни нашей страны»: «Цель акции заключается в том, чтобы в нелёгкое для страны нашей время объединить народы Российской Федерации вокруг Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А русские православные люди должны поддержать нашу русскую православную церковь, не дать на поругание наши православные святыни».

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно записать клип о родном городе и выложить его на любом ресурсе в сети интернет с хэштегом #Песнинашейстраны.

Роман Жишкин, организатор гражданско-патриотической акции «Песни нашей страны»: «Эта акция очень быстро дойдёт до наших ребят, героически воюющих на Донбассе. Ребята, услышав песни о своем родном городе, вспомнят свою семью, свой родной город, наберутся моральных сил и быстрее победят нашего врага».

В рамках акции в Мурманске творческий коллектив «Первомайский район» исполнил две песни о столице Заполярья: «Три ступеньки, Пять углов» Александра Быкова и «Мой Мурманск» Владимира Архипова.