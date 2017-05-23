В Мурманске стартовала кампания дорожных работ

В Мурманске первая улица в этом году, где начались серьёзные дорожные работы, - Домостроительная. По словам рабочих, это одна из самых проблемных магистралей в городе, покрытие здесь далеко от идеального состояния.

Сейчас дорожные специалисты снимают верхний слой полотна, но как только начнёт работу асфальтобетонный завод, рабочие начнут и укладку покрытия. Домостроительная выбрана не случайно, и дело не только в количестве, и качестве ям на дроге. Специалисты решили начать кампанию этого года именно с периферийных улиц областного центра, так как они загружены не так сильно как центр города. А вот ремонтировать, например, проспект Ленина будут ближе к середине лета, когда большинство автолюбителей уедут на отдых и поток транспортных средств, мешающих процессу, снизится. Серьёзные работы в этом сезоне будут проводиться на Нижнеростинском шоссе, улице Подгорная, проспекте Героев-североморцев.

- Аналогичные ремонты затронут 21 улицу, - пояснил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Два контракта на эти объекты уже подписаны, общая площадь составит почти 186 тысяч квадратных метров. У нас запланировано устройство и ремонт пяти тротуаров, трёх объектов наружного освещения. Запланирован ремонт семи пешеходных лестниц, ремонт подъездов к школам.