В Мурманске стартовала летняя ремонтная кампания в образовательных учреждений

В этом году обновления ждут практически все школы, гимназии и детские сады областного центра.

27-я мурманская школа – единственная в городе, где есть собственный бассейн. В прошлом году здесь полностью реконструировали входную группу, отремонтировали потолки, теперь очередь самой чаши.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Понятно, что бассейн - это дело непростое. С одной стороны, это любимое место для занятий физкультурой детей, а с другой, большая нагрузка на хозяйственную часть школы. Понятно, что за ними нужно следить, понятно, что нужно соблюдать дополнительные требования, покупать реагенты и обслуживание техники».

В прошлом году в образовательном учреждении обновили спортзал и раздевалки, заменили полы в рекреациях на 3-ем и 4-ом этажах. На пришкольной территории построена современная детская площадка для младших школьников и огромный современный спортивный стадион. Работы по благоустройству на этом не закончатся.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я сейчас дал поручение, чтобы предусмотреть на будущий год ремонт раздевалок и душевых. И посмотреть, что нужно сделать по вентиляции бассейна»

Есть и другие хорошие новости: в городе продолжат ремонты подъездных путей к образовательным учреждениям. Глава администрации Евгений Никора обратил внимание на то, что дорога к этой школе тоже нуждается в ремонте.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Только что принято на межведомственной комиссии под председательством Андрея Чибиса решение об одобрении нового регионального проекта «Наш Мурманск» до 2030 года. И вот в этом проекте отдельно есть вопросы, связанные с проездами к образовательным учреждениям. У Мурманска давно существует такая программа, но в рамках нового регионального проекта мы рассчитываем на дополнительное софинансирование из областного бюджета».

Ремонты в этом году пройдут в большинстве школ и детских садов Мурманска. В списке обновление кровель и фасадов, замена электросетей, систем отопления и водоснабжения. Реконструкция ждёт ряд стадионов и спортивных площадок.