В Мурманске стартовала международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы», организованная Советом командующих пограничными войсками

В знаковую для нашей страны дату - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - в Мурманске у памятника Пограничникам Арктики состоялся торжественный митинг, посвящённый запуску международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы».

Акция «Эстафета Победы» вышла на международный уровень в 2004 году, благодаря инициативе ветеранов-пограничников. И с тех пор она неизменно проходит по одному и тому же маршруту - вдоль внешних границ 9 государств-участников СНГ.

Алексей Буеров, заместитель председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками генерал-лейтенант: «Она пройдет по двум маршрутам, как уже было ранее сказано. Сегодня стартуют маршруты в городе-герое Бресте и, соответственно, в городе-герое Мурманске. Эстафета пройдёт по девяти государствам, её путь более 60 тысяч километров».

Мурманск на протяжении вот уже многих лет является отправной точкой эстафеты в России. И неспроста.

В этот раз единый символ эстафеты – макет пограничного столба – в Кольском Заполярье пронесут через Долину Славы, мемориал «Защитникам Заполярья», посёлок Лиинахамари, рубежи Западной Лицы, памятные доски и места захоронения воинов. В дальнейшем же он будет передан другим городам России и странам СНГ. Кстати, по предварительным расчётам организаторов, в нынешнем году в эстафете примут участие свыше двух тысяч человек.

Алексей Буеров, заместитель председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками генерал-лейтенант: «Кроме пограничников по внешним границам участие в данной акции примут представители органов исполнительной и законодательной власти, а также, конечно, уважаемые наши ветераны, люди всех населённых пунктов. Они, безусловно, прекрасно понимают, насколько тяжела была победа в 1945 году, какие потери мы понесли».

Акция за всё время её проведения трансформировалась и, по мнению организаторов, уже не служит только напоминанием о боевых подвигах советского народа или укреплением добрососедских отношений между странами СНГ, а работает на сохранение исторической памяти нашей Родины.

Завершился торжественный митинг в честь запуска «Эстафеты Победы» троекратным оружейным салютом, а также возложением венков и цветов к памятным доскам героям – пограничникам Ивану Халатину и Михаилу Бабикову и подножию мурманского «Алеши».

«Эстафета Победы» финиширует у главного военного мемориала Москвы - Могилы Неизвестного Солдата 28 мая, в День пограничника.