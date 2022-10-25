В Мурманске стартовала неделя сбора батареек

Все желающие могут сдать вышедшие из строя аккумуляторы или мобильную технику в специальный контейнер, установленный на парковке рядом с гипермаркетом на улице Радищева, 2.

Акция проходит не в первый раз. В прошлом году удалось собрать более 700 кг опасных отходов.

Напомним, что батарейки запрещено выбрасывать в мусорное ведро, они содержат тяжёлые металлы, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие. Чтобы не наносить вред окружающий среде, необходимо правильно утилизировать и перерабатывать такие источники электроэнергии, для этого необходимо сдавать батарейки и иные элементы питания в специализированные пункты приёма.

Елена Мазур, начальник отдела государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов, экологии, рыбного хозяйства Мурманской области: «Все собранные батарейки в результате этой акции будут направлены в город Ярославль на завод ООО «НЭК». Это один из немногих заводов, который обеспечивает переработку батареек, даёт им вторую жизнь. Из них изымаются вторичные материальные ресурсы, ценные компоненты, металлы, которые в дальнейшем используются в металлургическом производстве. Поэтому мы и призываем всех жителей города принять участие в проводимой акции».