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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.22 19:30

В Мурманске стартовала неделя сбора батареек

Все желающие могут сдать вышедшие из строя аккумуляторы или мобильную технику в специальный контейнер, установленный на парковке рядом с гипермаркетом на улице Радищева, 2.

Акция проходит не в первый раз. В прошлом году удалось собрать более 700 кг опасных отходов.

Напомним, что батарейки запрещено выбрасывать в мусорное ведро, они содержат тяжёлые металлы, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие. Чтобы не наносить вред окружающий среде, необходимо правильно утилизировать и перерабатывать такие источники электроэнергии, для этого необходимо сдавать батарейки и иные элементы питания в специализированные пункты приёма.

Елена Мазур, начальник отдела государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов, экологии, рыбного хозяйства Мурманской области: «Все собранные батарейки в результате этой акции будут направлены в город Ярославль на завод ООО «НЭК». Это один из немногих заводов, который обеспечивает переработку батареек, даёт им вторую жизнь. Из них изымаются вторичные материальные ресурсы, ценные компоненты, металлы, которые в дальнейшем используются в металлургическом производстве. Поэтому мы и призываем всех жителей города принять участие в проводимой акции».

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