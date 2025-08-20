В Мурманске стартовала обучающая программа «СВОй бизнес» для ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей

С 15 по 19 сентября в Мурманске на базе Штаба общественной поддержки пройдёт пятидневный интенсив.

В рамках этого обучения ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей специалисты расскажут, как адаптироваться к мирной жизни и найти в себе предпринимательскую жилку.

Во время обучения участникам предоставят необходимые знания, навыки и практическую помощь для открытия и успешного ведения собственного дела, проведут индивидуальные консультации с наставниками, которые помогут разработать бизнес-стратегию развития, преодолеть трудности и решить возникшие вопросы.