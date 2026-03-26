В Мурманске стартовала подготовка к традиционной акции «Диктант Победы»

В областной научной библиотеке собрались представители старшего поколения, которым рассказали, как можно пройти тестирование на сайте проекта.

Волонтёры, которые ведут подготовку, а это студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Они вызвались помочь пожилым северянам разобраться в вопросе, как сдать «Диктант Победы» на цифровой платформе.

Светлана Станиславская, студент-волонтёр: «Мне, как будущем айти-специалисту, хотелось бы помочь представителям старшего поколения».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня тут будет проведена лекция для всех желающих, для представителей молодого и старшего поколения, которая будет посвящена военному начальнику Георгию Константиновичу Жукову. Интересно послушать о его полководческом таланте, который он проявил блистательно в годы Великой Отечественной войны».

Программа подготовки включает не только лекции о легендарных военных начальниках и ключевых событиях Великой Отечественной войны, но и даёт возможность пройти тренировочные тесты и видео курсы на сайте проекта.

Ирина Столыга, ответственный секретарь Мурманского областного Совета ветеранов: «Мы сегодня здесь в восторге».

Традиционная акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля. Историческое тестирование доступно для всех желающих проверить знания о Великой Отечественной войне.

Отметим, что научная библиотека, где сейчас проводят подготовку, станет одной из площадок проведения диктанта.