В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»

В стенах Мурманского областного краеведческого музея собрались более 30 докладчиков. В столицу Заполярья приехали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Карелии и Мурманской области.

В честь 50-летия открытия петроглифов Чальмн-Варрэ и 95-летия археологического исследования Кольского Севера Минкульт Мурманской области и краеведческий музей проводят, ставшую уже традиционной, пятую научно-практическую конференцию «Природное и культурное наследие Арктических регионов».

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Мы специально делаем более широкую тематику для того, чтобы у людей была возможность рассказать о своих новых изысканиях: и по природе, и по истории, и по этнографии, и по изобразительному искусству. И экологическое просвещение. И международные отношения. И древняя история, рассказывающая о том, как происходили все события на Кольском Севере».

Участие в конференции приняли общественные деятели, видные российские учёные, сотрудники музеев, специалисты ведущих научно-исследовательских центров и высших учебных заведений. Среди них доктора и кандидаты наук.

Павел Иванов - один из главных гостей научного события. Когда-то он сам был участником археологических экспедиций на Кольском Севере, его работы, как фотографа, можно было наблюдать и на выставке.

Павел Иванов, фотограф, участник кольских экспедиций: «Ощущение действительно странное, на первый взгляд. Но затем свыкаешься и понимаешь, что человек был всегда человеком, наверное, он видел окружающую среду, ему хотелось это как-то запечатлеть. А по чувствам он, наверное, был похож на нас, но не обременён цивилизацией. Я бы так сказал».

По словам организаторов конференции, главная задача таких открытых диалогов – это собрать заинтересованных лиц в одном месте, а уже их работа - передать свои знания следующим поколениям.