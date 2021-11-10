В Мурманске стартовала трёхдневная научно-техническая конференция «Арктика — территория цифровизации»

В работе конференции приняли участие предприниматели, представители власти, а также малого и среднего бизнеса. На повестке дня – глобальная цифровизация и её роль в производстве и промышленности.

Мир не стоит на месте, наряду с современными технологиями появляются и новые способы ведения бизнеса. Научно-техническую конференцию «Арктика — территория цифровизации» в столице Заполярья организуют впервые, но признание среди предпринимателей она уже нашла.

Сергей Виноградов, заместитель директора по информационным технологиям АО «Апатит»: «Основная цель подобных форумов – это обмен опытом, налаживание новых контактов. Здесь мы делимся своими навыками, опытом, технологиями, методами, подходами и слушаем других».

Компьютерные инновационные технологии всё прочнее закрепляются в каждом секторе экономики и оказывают эффективное влияние на ведение бизнеса, отмечают эксперты. В электронный вид переходит практически все, а вот бумажных носителей становится всё меньше. Эту трансформацию остро ощущают руководители крупных региональных предприятий.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»: «Все понимают, что в период цифровой трансформации необходимо сплотиться и, поддерживая друг друга, проходить этот путь трансформации и изменений».

Участие в конференции приняли не только ведущие предприниматели Заполярья, но и региональные парламентарии. Среди них Артур Попов. По его словам, цифровизация в Арктической зоне – это важнейший процесс, позволяющий дать старт глобальным проектам, меняющим мир.

Артур Попов, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы: «Задачи федерального уровня всегда глобальные, например, по развитию Северного морского пути. Мурманская область - начальная точка. Если мы разовьём цифровизацию здесь, если мы разовьём технологии здесь, то они пойдут и дальше на Восток, обеспечивая нашим ледоколам, нашим контейнеровозам вполне хорошее комфортное транспортное сообщение».

В течение трёх дней представители ведущих предприятий Заполярья будут обмениваться мнениями и опытом, обсуждать направления цифровой трансформации, а также развитие информационной безопасности.