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День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.18 19:30

В Мурманске стартовала VII Всероссийская научная конференция школьников

«Юность. Наука. Культура – Арктика» - в Мурманском политехническом лицее стартовала VII Всероссийская научная конференция школьников. Самые сильные умы подрастающего поколения схлестнутся в схватке за звание самого умного.

Всероссийская научная конференция «Юность. Наука. Культура – Арктика» проводится в Мурманске уже в седьмой раз. Ученики общеобразовательных учреждений соревнуются по 19 направлениям,  среди которых не только сложные технические, но и более понятные многим гуманитарные и естественнонаучные. Больший интерес у ребят, по словам педагогов, вызвали секции «Математика», «Экология», «Биология» и та, которую сложно отнести к какому-то конкретному школьному предмету, - «Техническое творчество и инженерное дело».

- Такие конференции позволят детям почувствовать свою силу в исследовательской и проектной работе, - считает Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея. - А это первый шаг, чтобы создать серьёзное портфолио. Ребёнок должен найти зону своих способностей и успехов для того, чтобы потом правильно выбрать профессию.

Презентовать свои научные работы в Мурманский политехнический лицей, где проводится конференция, приехали  ребята не только со всей области, но и других регионов России. Столицу Заполярья посетили молодые исследователи из Белгородской, Саратовской областей и даже из Республики Крым.

- Хорошо, что диапазон конференции широкий, а ещё и по-научному насыщен, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - От психологии и до инженерного дела – почти весь диапазон человеческих знаний. И это хорошо, что наши дети не только участвуют, но ещё и показывают высочайше результаты.

Все участники конференции получат ценные призы, но главным из них, безусловно, станет приобретённый опыт. Кроме того делегацию юных учёных Мурманского политехнического лицея пригласили на национальный чемпионат объединений учащихся, который будет проходить в апреле. 

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