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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.24 19:30

В Мурманске стартовала всероссийская конференция по актуальным вопросам медицины

Упор на ней сделан на арктический регион. Как болеют и как лечиться людям на севере, рассказывают специалисты со всей России.

Медицина развивается семимильными шагами. Все для того, чтобы человек в современном мире оставался здоровым и бодрым всегда. Особое внимание уделяется жителям севера, где климат вынуждают больше сил тратить на поддержание организма.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Мы должны понимать с вами, во-первых, что суровые климатические условия для каждого арктического региона, наиболее болевые точки смещаются. Где-то это развитая сеть отдалённых населённых пунктов, где-то полярный день и полярная ночь. Поэтому здесь нужны точечные инструменты. Основа, естественно, персонифицированный подход к пациенту, проживающему на территории Арктической зоны».

Всероссийская конференция «Актуальные вопросы медицины в арктическом регионе» - один из способов получить новые знания. Для участия в событии в Мурманск приехали специалисты из разных субъектов страны. Это ведущие учёные, эксперты, практикующие врачи и даже студенты. Некоторые из будущих медиков подготовили доклады со своими научными руководителями.

Людмила Мишанина, директор Медико-биологического института МАУ: «Конференция охватывает различные области медицины. Это терапия, хирургия и клиническо-лабораторная диагностика. Это заболевания внутренних органов, также в области пульмонологии, кардиологии, общая терапия. Завтра будут вопросы в хирургии освещаться, иммунологии, аллергологии».

Например, одна из наиболее остро стоящих в стране медицинских проблем, воспалительные заболевания кишечника. Пока в Мурманской области эти недуги встречаются нечасто, отмечают специалисты, но надо быть готовым ко всему.

Жанна Терсинских, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава Мурманской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Мурманской областной больницы: «В настоящее время, это эпидемия и значительный рост воспалительных заболеваний кишечника – болезнь крона и язвенный колит. Пик болезни: 20-30 лет - молодое и трудоспособное население, за которое мы боремся, за общую продолжительность жизни. Улучшаем качество жизни наших пациентов. Это очень трудная категория с жизнеугрожающими осложнениями, рисками операций, инвалидизаций. Хочется ознакомить и новых молодых коллег, повторить для тех, кто работает, об этой проблеме, возможностях и лечении данной категории пациентов в нашем арктическом регионе».

Конференция медицинских специалистов в Мурманске продлится два дня.

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10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
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Светлана
04.10.24 09:58
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