В Мурманске стартовала вторая научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации»

На ней промышленники, предприниматели и представители власти обсудили насущные вопросы.

Технологии стремительными шагами идут вперед и очень важно им следовать, особенно, бизнесу. Но в нестабильное время это сделать куда сложнее. Обсудить вопросы цифровизации предприятий в период турбулентности собрались промышленники и предприниматели Мурманска вместе с крупнейшим поставщиком цифровых услуг.

Юлия Бондарович, директор по работе с корпоративным бизнесом ПАО «Ростелеком»: «Сейчас мы взяли для себя основными главными темами вопрос информационной безопасности. Данная тема очень актуальна в текущем периоде времени. Второй аспект, с которым мы хотим очень плотно сегодня поработать, это вопрос импортозамещения. Данная тема является настолько актуальной, что в принципе все предприятия, которые сейчас присутствуют, очень озадачены этим направлением».

Когда кругом санкции и ограничения крупный бизнес, как и малый, волнует, тема импортозамещения, какие решения есть на отечественном рынке.

Алексей Колбасов, председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства в Союзе промышленников и предпринимателей Мурманской области: «Крупный бизнес в первую очередь интересуют проблемы информационной безопасности и защиты своих данных. Так как у большинства крупного бизнеса накоплен уже огромный массив данных, который нужно беречь. У малого бизнеса проблемы, конечно, схожи, но тем не менее, им проще. Им нужно понимать, что требуется крупному бизнесу, чтобы пытаться встроиться в систему».

У многих уже довольно неплохо получается адаптироваться к новым условиям работы.

Анна Грядунова, заместитель директора ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА»: «У нас достаточно уникальные системы, которые мы реализовали на площадках в Белокаменке, в «ФосАгро» - это площадка всех рудников. Также реализованы наши программы на «СЗФК», «Атомфлот». У нас достаточно уникальные решения, чтобы внедрить и помогать крупному бизнесу, работать более продуктивно».

Но всё же многие предприятия были завязаны на иностранных поставщиков. В этом случае без помощи государства не обойтись.

Артур Попов, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы: «То, что делали в своё время западные программисты за 20-30 лет нам необходимо за годы пробежать. Иначе нас сомнут. Задачу эту необходимо решать, как можно чаще встречаться, в том числе, и на таких площадках. Они существенно нам помогут».

Конференция «Арктика – территория цифровизации» продлится два дня. Участие в одном из блоков примут и студенты МАГУ, они затронут тему цифровой трансформации.