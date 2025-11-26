В Мурманске стартовала выездная научно-технологическая школа «Будущие лидеры России»

Её открыли в рамках молодёжного научного форума «Шаг в будущее».

Доцент Российского технологического университета МИРЭА, кандидат физико-математических наук Кирилл Красников выступил с первыми лекциями перед школьниками. Специально для программы «Шаг в будущее» он разработал цикл лекций, который называется «Синтез точных и гуманитарных наук». Спикер рассказал школьникам о математической теории игр и её приложение в разных сферах.

Кирилл Красников, лектор научно-технологической школы «Будущие лидеры России», г. Москва: «Мне кажется, что будет хорошо, если люди не будут такими узкими специалистами, для которых шаг в сторону от своих областей, на которых они специализируются, стресс. Поэтому я разработал широкий курс лекций на темы, которые актуальны для молодых людей. В частности, вчера была лекция по математике, а сегодня, как мне кажется, очень важна для молодого поколения - «Физические основы влияния ритма и звука на человека».