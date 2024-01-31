В Мурманске стартовала XIII Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2024»

Научная конференция «Юность. Наука. Культура –Арктика» - это проект для школьников, направленный на популяризацию научных исследований и достижений. В этом году к нему приобщились более 200 участников в формате офлайн из Мурманской области и онлайн - из Белгородской, Челябинской областей, из города Донецка и Республики Беларусь.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Мне очень радостно, что данная конференция выросла и вышла на всероссийский уровень. Прежде всего, мы с коллегами и участниками сегодняшнего мероприятия разговаривали перед началом открытия этой конференции, они сказали, что потенциал мурманских педагогов и мурманских воспитанников и обучающихся огромен. Сегодня у ребят есть стремление заниматься наукой, они проводят исследования».

Участники представят свои проекты в 16 секциях. Среди которых - медицина, экология, культурология, лингвистика, психология или техническое творчество и изобретательство.

Владимир Куксов, участник научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2024»: «Барк «Крузенштерн», по сути, это уникальное судно, которое было ещё довоенной постройки, 1926 год. Метацентрическая высота, правильные математические вычисления – уникальное судно, которое до сих пор есть в России, оно приписано к Калининградскому порту. Три месяца назад была модель полностью разобранная, собирал её тоже три месяца. Масштаб 1 к 200. Была идея построить её к этой конференции максимально качественно и рассказать о ней».

Лучшие работы будут отмечены дипломами и медалями организаторов проекта Общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего». Также отличившиеся ребята получат гранты на дальнейшее развитие.

Лариса Путистина, учитель английского языка Гимназии №2, заслуженный учитель России, член жюри научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2024»: «Дети сейчас очень много работают над разными темами, исследованиями в разных областях. Поэтому очень сложно определить, на каком они уровне, но работы, представленные ими, я думаю, заслуживают внимания для дальнейшего, для карьерного роста ребят, для учащихся не только Мурманска, но и России».

Во время конференции помимо работы секций, пройдут пленарные заседания, игры, мастер-классы, а также ликбез для учителей на тему «Педагогический опыт современной школы».

Площадкой образовательной программы стал Мурманский политехнический лицей.