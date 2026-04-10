В Мурманске стартовали «Большие гастроли»

На сцене областного театра кукол выступит Липецкий государственный. И это не просто визит, а полноценный творческий обмен: заполярные артисты в это же время покоряют сердца зрителей в Липецке.

Сцена Мурманского областного театра кукол превратилась в место встречи с классикой Гоголя, семейными спектаклями и сказками Шарля Перро. Липецкий театр кукол впервые привёз к нам три разных спектакля.

Этот визит стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры России.

Филипп Янко, директор Липецкого государственного театра кукол: «В Мурманске прекрасно, Мурманский театр кукол потрясает своим радушием и добротой. А мы привезли три спектакля».

Липецкий театр кукол ведёт свою историю с 1965 года и сегодня в его репертуаре более полусотни спектаклей. Пятнадцать артистов вместе с декорациями, костюмами и куклами прилетели радовать заполярного зрителя.

Такая же творческая группа отправилась из Мурманска в Липецк, чтобы показать наши постановки.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Я уверен, что мы и дальше будет работать в этом направлении, мурманчане должны видеть разные работы».

Программа выступлений насыщенная. 10 апреля мурманчан ждёт встреча с высокой литературой и гротеском - спектакль «Нос» по мотивам повести Гоголя. 11 апреля состоится спектакль для семейного просмотра «Как папа был маленьким». Это трогательная история о связи поколений, где куклы и теневой театр оживляют воспоминания детства. А завершатся гастроли в воскресенье, 12 апреля, сказкой «Мальчик-с-пальчик». Историей для самых маленьких любителей театра.