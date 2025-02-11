В Мурманске стартовали межрегиональные соревнования по дзюдо «Лига патриотов» и «Кубок Арктики»

В них за награды будут бороться около 400 дзюдоистов, которые показали лучшие результаты на турнирах в своих регионах.

Торжественное открытие межрегиональных соревнований по дзюдо «Лига патриотов» состоялось в Легкоатлетическом манеже. Это новый проект Федерации дзюдо России. Его особенность в том, что помимо спортивных составляющих, он включает патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Сергей Юрчук, главный судья соревнований: «Это рейтинговые соревнования».

В день открытия на татами боролись за награды юноши и девушки в возрастной категории до 15 лет.

Заниматься боевыми искусствами, тренироваться и развивать дисциплину ребята начинают уже с малого возраста.

Юные спортсмены демонстрировали эффектные приёмы борьбы, стойкость и соревновательный дух. Многие ребята уже ставят перед собой амбициозные цели на будущее.

Спортсмены, набравшие большинство рейтинговых очков для отбора в своей весовой категории по итогам турниров всей серии, получат право войти в состав сборной федерального округа и выступить на Первенстве России.