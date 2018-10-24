В Мурманске стартовали V Дни инноваций

Деловая образовательная программа мероприятий сформирована в соответствии с последними требованиями современности и затрагивает аспекты, касающиеся развития цифровой экономики и получения прибыли от самых передовых высокотехнологичных проектов.

Дни инноваций Мурманской области проходят в городе уже в пятый раз. Ежегодный форум стал площадкой для эффективной кооперации науки и бизнеса с целью создания прорывных технологий. Молодые инноваторы - студенты Арктического вуза уже сейчас готовы внедрить проекты, разработанные на базе недавно открывшегося молодежного центра социального предпринимательства «Коворкинг-51».

В «Коворкинге-51» работают 4 команды, состоящих из инициативных и талантливых студентов, здесь тьюторы, научные руководители и другие специалисты помогают привлекать инвестиции для бизнес-идей подопечных, и реализовывать их в прибыльные коммерческие проекты, Которые в будущем лягут в основу цифровой экономики.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула, что Дни инноваций она намеренно начала со знакомства с бизнес-проектами молодёжи - именно в этой среде рождаются передовые идеи.

В этом году Дни инноваций Мурманской области будут представлены мастер-классами и тренингами для предпринимателей от ведущих региональных и федеральных экспертов по вопросам цифровой трансформации компаний и развития мобильных технологий.