В Мурманске стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Спортсмены со всей России приехали на мурманские гонки, чтобы показать лучшие результаты и завершить лыжный сезон.

Полчаса до старта. Пока спортсменки-гонщицы на разминке, тренеры проверяют состояние экипировки. Здесь нет мелочей. Особое внимание смазке лыж. По словам Вадима Шитикова, погодные условия для них достаточно сложные. Он вместе со своей воспитанницей - мастером спорта Любовью Воробьевой приехал с Урала, где пока ещё стоят морозы.

Вадим Шитиков, тренер, г. Челябинск: «Эти старты для нас подводящие. Мы только приехали, пока идёт акклиматизация, хорошего результата ждать нечего, но стартовать надо под Чемпионат страны, который пройдёт в Апатитах 9 апреля. Седьмого - юниорки и девятого - чемпионат страны».

Всероссийская гонка в рамках 87-го Праздника Севера в этом году принимает участников из 16-ти субъектов: Карелии, Тульской области, Кузбасса, Якутии. Старт-лист женских гонок состоит из 27 позиций.

Екатерина Ватамановская, старший судья: «Погода хорошая, скорость будет большая. Два человека здесь сильные - Чекалева и Луконина из Беларуси».

Опытные и сильные спортсменки безусловно не могут не вдохновлять. Они подстегивают молодых участниц к новым победам и достижениям.

Екатерина Кувшинова, г. Москва: «Нам было бы интересно попробовать себя с более сильными спортсменами».

Женщины бегут классическим стилем два круга по 5 километров, мужчинам предстоит преодолеть 15 километров.

Гонки стартуют красиво - спортсменки буквально летят по трассе, не замечая трения лыж о снег и сопротивления ветра.

Развязкой лыжной недели станет зрелищный массовый марафон, на старт которого выйдут и именитые гости.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Александр Панжиский, Сергей Устюгов, Завьялов, Николай Замятов, представители Федерации лыжных гонок России. Всё, что касается спортивного объекта, всё готово. Будет дошлифовываться стартовый городок. Сейчас идёт регистрация, выдача нагрудных номеров».

Полярная Олимпиада завершится 3 апреля в Апатитах соревнованиями по хоккею и футболу на снегу.