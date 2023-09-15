В Мурманске стартует ежегодная общегородская акция «Зелёный рекорд»

Первыми к проекту присоседились сотрудники Мурманского морского торгового порта.

Коллектив Мурманского морского торгового порта уже в 8 раз принимает участие в акции «Зелёный рекорд». Ежегодно сотрудники предприятия высаживают саженцы в спальных районах, а также в популярных локациях города: на территории вокруг Семёновского озера, у памятника Ждущей и Морского вокзала Мурманска. Последние годы они активно занимаются озеленением на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Андрей Доценко, коммерческий директор, заместитель исполнительного директора ПАО «Мурманский морской торговый порт»: «Работники порта всегда поддерживают данное начинание. Мы ежегодно на протяжении восьми лет практикуем высаживание зелёных насаждений. Сейчас это шиповник - сто пятьдесят кустов, он адаптированный. Растёт, например, высаженный в прошлом году, уже плодоносит. Я думаю, что это классное мероприятие, которое делает наш город ещё более красивым».

Коллектив активно участвует в общественной жизни города, на многие акции портовики приходят семьями. Сделать город красивым – вот, что движет мурманчанами.

Юрий Катан, электромонтер ПАО «Мурманский морской торговый порт» (участник акции «Зелёный рекорд»): «Я уже года три участвую в этих акциях, потому что зелени мало, а молодёжь её ломает, к сожалению, во дворах такое творится».

Для того, чтобы саженцы прижились нужно знать, как их выбрать и как правильно посадить. Сотрудники Мурманского морского торгового порта проходят ликбез по посадке и уходу за растениями и заранее подготавливают землю.

Елена Малашевская, начальник складского хозяйства №2 района ПАО «Мурманский морской торговый порт» (участница акции «Зеленый рекорд»): «У нас на предприятии замечательная служба «Комплекс бытового обслуживания» и там люди действительно «собаку съели», если так можно сказать. Растений много и шиповник, и ели, и сирень, и кусты всевозможные многолетники они высаживают. Они знакомы с садоводческими хозяйствами севера и с «Цветами Заполярья» они активно работают. Поэтому они узнают много интересного и нам рассказывают».

Присоединится к акции «Зелёный рекорд» в Мурманске может каждый желающий 16 сентября. Всем участникам будет выдан необходимый инвентарь. Ознакомиться с точками раздачи саженцев можно на официальном сайте администрации города Мурманска.