В Мурманске стартует марафон северного кино
В программе марафона пройдут пять кинопоказов с участием авторов фильмов. Первый сеанс состоится 25 января в уличном кинотеатре культурного хаба «Контейнер-холл».
Показы также пройдут в мурманской арт-библиотеке, Баренц-баре и Доме молодежи. Завершится марафон 22 февраля в Центре современного искусства в областной научной библиотеке.
Зрители смогут увидеть фильмы, снятые в Мурманской области. В программу включены киноленты, созданные выпускниками кинолаборатории «Нордфильм» прошлой осенью: игровые короткометражки «Севером согретое сердце», «Простите, дядя Дима» и тизер фильма «Дорога в детство».
Часть кинопоказов будет посвящена фильмам, созданным при поддержке правительства региона.
8 февраля можно будет посмотреть фильм, который стал победителем грантового конкурса губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов «Капитан и Пинагор», а также документальную ленту, получившую рибейт в 2022 году, «Арктик-джаз».
Вход на все сеансы свободный.