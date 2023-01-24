В Мурманске стартует марафон северного кино

Ленты в рамках показов «Кино на высокой широте» объединяет одна тема – они посвящены Северу и людям, живущим за Полярным кругом.

В программе марафона пройдут пять кинопоказов с участием авторов фильмов. Первый сеанс состоится 25 января в уличном кинотеатре культурного хаба «Контейнер-холл».

Показы также пройдут в мурманской арт-библиотеке, Баренц-баре и Доме молодежи. Завершится марафон 22 февраля в Центре современного искусства в областной научной библиотеке.

Зрители смогут увидеть фильмы, снятые в Мурманской области. В программу включены киноленты, созданные выпускниками кинолаборатории «Нордфильм» прошлой осенью: игровые короткометражки «Севером согретое сердце», «Простите, дядя Дима» и тизер фильма «Дорога в детство».

Часть кинопоказов будет посвящена фильмам, созданным при поддержке правительства региона.

8 февраля можно будет посмотреть фильм, который стал победителем грантового конкурса губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов «Капитан и Пинагор», а также документальную ленту, получившую рибейт в 2022 году, «Арктик-джаз».

Вход на все сеансы свободный.