В Мурманске стартует набор в Центр научно-технологического творчества «Родина»

Центр разместится в здании одноименного кинотеатра на Ленинградской улице, построенного в 1947 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова. Сейчас в здании идёт реконструкция.

Ежегодно в центре смогут обучаться не менее тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет. Отбор н проходит на конкурсной основе.

Основная программа включает четыре дисциплины: программирование и искусственный интеллект, исследование и проектирование, дизайн и визуальные коммуникации, менеджмент и маркетинг. На протяжении всего обучения дети становятся авторами и исполнителями собственных проектов – от наблюдения и анализа до тестирования и защиты решений.

Помимо основной программы в центре будет доступно обучение в 10 открытых лабораториях, занятия в которых строятся вокруг практической деятельности. Среди направлений: искусственный интеллект, VR & AR, Art & Science, промышленный дизайн, мультимедийное искусство, архитектура и урбанистика, композиция и саунд-дизайн, мода и ювелирное искусство.

Обучение в центре станет преимуществом при поступлении в вузы и даст прочную основу для раннего старта карьеры.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте центра.