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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.24 19:30

В Мурманске стартует «Норвежская выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Она продлиться пять дней - с 8 до 12 мая - включительно. Коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены из закрывшихся магазинов в Санкт-Петербурга и специально доставлены в наш регион.

Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. Но товарный остаток с собой представители брендов не увезли. Он распродается со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках.

Дарина, менеджер, «Норвежской выставки»: «Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие магазины европейские закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток с этих магазинов, так как товар девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «В настоящее время у нас представлены размеры от 38-го до 74-го размера включительно и на демисезон, и на зиму. Из новинок у нас есть облегчённые кожаные куртки из натуральной телячьей кожи. Она обработана полифит-маслами, поэтому не промокает и не продувается. Внутри подкладка - полностью шёлк. В ней будет комфортно: тело будет дышать. Есть облегчённые штормовки и ветровки немецкой фирмы «Капрайс». Они сшиты полностью из авиационного нейлона, поэтому не промокают. Внутри подкладка – экохлопок, тело будет дышать в ней. Изделия представлены в разных расцветках и в разных фасонах. Есть подлиннее, есть покороче. Есть финские дублёнки, их преимущество в том, что они двухсторонние, подходят для температур от минус 10 до плюс 10 градусов. Сверху идёт тафтинг-овчина, это хлопковая замша, которая обработана лазером, поэтому не промокает и не продувается. Внутри шерсть мериноса».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Куртки тёплые, красивые, удобные. Всё очень хорошо».

Только пять дней-  с 8 по 12 мая включительно - с 10 до 21 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресу: Кольский просп., 134 (торгово-развлекательный центр «Форум», 1-й этаж, главный вход, павильон - бывшего магазина белорусской косметики) Ориентир - воздушные шары.

 

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