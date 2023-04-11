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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.23 19:30

В Мурманске стартует проект «Нордическая выставка» от компании Союз импортёров России

На ней вы найдёте модную и качественную верхнюю одежду и обувь из Скандинавии по доступной цене.

В нашем регионе без пяти минут весна! А это значит, что пора обновить гардероб. Начать, конечно, стоит с верхней одежды. А поможет в этом проект «Нордическая выставка». Это значит, что остаться без покупок не получится.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас акцент мы делаем на демисезонные коллекции. У нас большое поступление: кожаные мужские и женские куртки, тренчи, пальто, облегченные дубленки, также и ветровки как на женщин, так и на мужчин. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно».

Натуральная кожа, качественный мех, дорогая фурнитура, стильный дизайн и зарубежное качество. Всё это по приятной цене.

Ульяна Юденич, менеджер «Нордической выставки»: «На демисезонные модели представлена скидка 50%. Трендом является демисезонные, двусторонние, греческие дубленки. Здесь идёт хлопковая поверхность и тафтинг овчина. Выдерживают от ноля и до плюс десяти градусов».

Верхняя одежда и обувь из Финляндии, Норвегии и Канады - визитная карточка «Нордической выставки». Но главная их особенность, конечно, акции и скидки, которых нигде больше не встретить.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Весной выгоднее всего приобретать верхнюю зимнюю одежду, так как идёт максимальная скидка у нас 70%. Плюсом к тому ещё идёт дополнительная акция: при покупке «Аляски», дублёнки, пуховика, либо норковой шубы, обувь идёт в подарок».

Выставка будет работать в Мурманске сразу по двум адресам: проспект Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», ориентир воздушные шары) и на улице Карла Маркса, 29 (цокольный этаж).

Спешите за покупками! «Нордическая выставка» работает с 12 по 16 апреля - с 10 до 20 часов.

На правах рекламы.

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