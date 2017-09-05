В Мурманске стартует программа «Десятилетие детства» в России

Завтра в Мурманском центре социальной помощи семье и детям будет организована одна из секций всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей! Вместе с семьёй». Её открытие станет стартом в Мурманске программы «Десятилетие детства» в России, объявленным главой странф.

Мурманский центр социальной помощи семье и детям существует с 2004 года и с тех пор предоставляет поддержку семьям, которых признали нуждающимися в социальном обслуживании. Учреждение работает в полустационарной форме. Многие подопечные временно проживают в здании центра, где получают квалифицированную помощь психологов и других специалистов. А маленькие дети общаются со сверстниками и занимаются развивающими играми.

- У нас есть отделение для женщин на шесть койко-мест, для детей инвалидов на 27 койко-мест и для детей в социально опасном положении н 45 койко-мест, - рассказывает Ирина Егорова, директор ГОБУС «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». – Мы постоянно проводим и организуем различные выездные мероприятия. Психолог учреждения Шишилов Алексей Николаевич разработал программу эколого-туристического воспитания «Моя тропа».

Помимо основной деятельности в центре с 2011 года появилась служба экстренной психологической помощи – «телефон доверия». Эта услуга стала лауреатом регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области» с 2015 по 2017 год, а также дипломантом всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» в 2015 и 2016 годах. Работники центра утверждают, что каждый год за психологическими консультациями обращаются более 3000 человек, из них 60% дети и подростки. «С каждым годом количество звонков увеличивается, причём, если раньше очень много было баловства, то сейчас такие звонки уменьшаются. Сейчас поступают сообщения о реальных проблемах», - рассказала Светлана Белова, специалист по социальной работе.

7 сентября в центре откроется всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей! Вместе с семьёй», которая проводится уже 8 раз. Каждый год мероприятие проходит в разных регионах, поэтому всегда есть и свои особенности. В этом году участниками событий станут мурманские семьи и дети. Гости со всей страны организуют различные групповые занятия, тренинги и терапии, в том числе и творческой направленности.

- С началом работы форума открывается реализация программы «Десятилетие детства» в России, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Сегодня специалисты рассказали, как они готовятся к работе этой секции. Мне, кажется, что есть чему поучиться у нашего центра. Это очень хороший опыт. Во-первых, он полон тепла, добра и любви к детям. К детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Предстоящий форум продлиться до 9 сентября. Ожидается более 600 человек из 63 субъектов Российской Федерации. Из Мурманска, Североморска и Мончегорска примут участие представители 16 учреждений. В рамках деловой программы традиционно будут открыты клубы профессионального мастерства, предусмотрена организация серии круглых столов.