В Мурманске стартует сезон городских фонтанов

В Мурманске ведутся работы по подготовке фонтанов к летнему сезону. Специалисты учреждения «Мурманские городские парки и скверы» выполняют наладочные работы и проверяют состояние механизмов после долгой северной зимы.

Столица Заполярья готовится встретить лето. В парках и скверах города ведётся работа по расконсервации фонтанов. Зимой их утепляли и укрывали защитными фартуками. Перед началом тёплого сезона нужно не только провести уборку, но и проверить механизмы, чтобы гидросооружения не ломались и радовали горожан.

- Перезимовали нормально, посмотрим, когда уже запуск проведём, - говорит Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». - Двигатели насосов уже проверили у фонтанов на Пяти Углах и на Ленинградской улице. Всё хорошо.

Специалисты отметили сознательность мурманчан - в прошлом году фонтаны не ломали и не портили. По словам рабочих, традиция бросать в фонтан монетки не несёт большого вреда, а вот тяга к экспериментам способна вывести из строя городское имущество. Вопреки ожиданиям, если налить в фонтан моющего средства, ничего хорошего не получится, устройство может выйти из строя.

- Пена попадает в систему, образуется воздушная подушка, автоматика выдаёт ошибку, а насос приходит из-за этого в негодность, - поясняет Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». - Городские стационарные фонтаны планируют запустить уже через неделю, а, так называемые нестационарные, на Семёновском озере и на озере Глубоком будут радовать мурманчан с 10 июня.