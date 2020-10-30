В Мурманске строят два новых детских сада

в Мурманске в рамках реализации нацпроекта «Демография» строят два новых детских сада в Первомайском районе. Объекты должны быть готовы осенью 2021 года, но проверяют ход их ведения уже сейчас.

В городе-герое полным ходом идет строительство двух детских дошкольных учреждений. Один из детских садов будет расположен на улице Орликовой. Двухэтажное здания площадью в 2150 квадратных метров будет рассчитано на 80 мест. Второй садик появится на улице Достоевского и примет в свои стены 196 детей.

Ольга Дзюба, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Для того, чтобы решить проблему нехватки мест именно в этих микрорайонах в районе улиц Достоевского и Орликовой будут строиться эти детские сады. Вместимость этих детских садов рассчитана на то, чтобы все дети микрорайона могли туда пойти».

Строительство ведется по графику. Детские сады должны быть построены осенью 2021 года. Власти города надеются, что завершить работу на объектах удастся быстрее, чтобы 1 сентября учреждения уже приняли первых воспитанников. Сити-менеджер Евгений Никора обратился к жителям домов, расположенных вблизи строек.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Шумные работы в этих строящихся детских садах проводятся в соответствии с нормативным периодом с 8 до 20 часов. И я прошу потерпеть жителей многоквартирных домов. В ноябре-декабре мы заканчиваем шумные работы, долбежка закончится, и подрядчик перейдет к тем этапам строительства, которые не требуют таких шумных работ».

Кадры для работы в новых дошкольных учреждениях уже готовят в МАГУ и педагогическом колледже. Кроме того, в Мурманской области строятся еще три дошкольных учреждения - в Алакуртти, Мурмашах и Североморске.