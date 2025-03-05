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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.25 19:30

В Мурманске торжественно открыли чемпионат России по спортивному туризму

Спортсмены на лыжах преодолеют различные препятствия, которые им подготовили организаторы.

Денис Власов приехал в Мурманск из Удмуртии. На севере он вместе с товарищами по команде будет бороться за золотую медаль на чемпионате России по спортивному туризму. Денис бежит по третьему классу. Это означает, что ему самому без чьей-либо помощи придётся пробираться через различные препятствия.

Денис Власов, спортсмен из Удмуртской Республики: «Я занимаюсь спортивным туризмом ещё с первого класса. Мне очень нравится этот вид спорта, он у меня занимает отдельное место в сердце. Очень нравится бегать дистанции, проходить этапы, что на лыжах, что бегом».

Мурманск – город с необычным рельефом, сложными подъёмами и спусками, а некоторые из них перерезает хоть и маленький, но быстрый ручеёк. Поэтому северный край лучше всего подходит для таких соревнований. Сюда на чемпионат впервые приехал и Расуль Фаезов. Он уже 23 года занимается этим видом спорта и не только сам преодолевает дистанции, но и тренирует детей и взрослых.

Расуль Фаезов, спортсмен и тренер из Челябинской области: «Спортивный туризм очень многогранен. Я занимаюсь не только лыжными дистанциями, но и пешеходными. Так же я вожу в походы, в основном, это велосипедные походы, поэтому для людей, кто увлечен нашим спортом, есть и дистанции, и пешеходные походы. Очень интересно, так как можно открыть себя с разной стороны».

Спортивный туризм не только развивает физические навыки, но и смекалку. Готовит к выживанию в диких лесных условиях, а ещё учит применять эти знания в повседневности.

Андрей Загаров, член управления Федерации спортивного туризма по Мурманской области, сопредседатель Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму: «Это экстремальные умения и навыки, которые спортсмены в себе развивают. С практической точки зрения, мы все немножко занимаемся спортивным туризмом, когда просто хотя бы ходим в поход. То есть, разжечь костёр, поставить палатку, переправиться через речку на лодке по переплаве – это всё спортивный туризм и есть».

Организаторы соревнований придумали для спортсменов совершенно разные увлекательные препятствия. Где-то они должны будут пройти по навесу, где-то преодолеть параллельные перила, справиться с вертикальным спуском и многое другое. Всего участники чемпионата пробегут от 3 до 12 километров, на маршрутах их будут ждать 4 технических этапа.

Андрей Чмаев, главный судья соревнований: «Первое - это время прохождения. Как в любом виде спорта всё решает время, насколько быстро ты проехал трассу, ну, и естественно, раз у нас преодоление препятствий, то они должны быть преодолены по правилам, а если будут нарушения, то участники повторяют этап, таким образом их штрафуют. Если биатлонисты бегают штрафной круг после стрельбища, у нас же сразу повторяют этап, если что-то сделали неправильно».

Чемпионат России по спортивному туризму включён в программу 90-го международного Праздника Севера. Участниками соревнований станут порядка 120 человек из Челябинска, Республик Марий Эл, Карелии и Чувашии, Санкт-Петербурга, Белгородской области и других регионов России. В них примут участие юноши и девушки в возрасте 14-15 лет.

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