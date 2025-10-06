В Мурманске торжественно открыли дорожную развязку на подъезде к Североморску

Работы должны были завершиться в 2026 году, но строители успели на год раньше.

В Мурманске завершили второй этап реконструкции транспортной развязки на подъезде к Североморску - участок федеральной трассы Р-21 «Кола» с 14 по 19 км. Работы проводили в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу сказать всем, во-первых, дорожникам спасибо огромное. Раньше года сдать такую развязку, такую дорогу, правда дорогого стоит».

Новую дорожную систему начали строить ещё в 2023 году, сдать её планировали в 2026-ом. Здесь построили двухуровневую развязку с правоповоротными съездами, двумя арочными съездами, водопропускной системой и освещением. Строители выполнили сложные буровзрывные работы объёмом более 240 кубометров.

Дмитрий Джос, начальник ФКУ Упрдор «Кола»: «Опыт, накопленный этой организацией, просто колоссальный, о чем и свидетельствует досрочное завершение работ на целый год!».

Примечательно, что открытие развязки совпало с празднованием 109-летия Мурманска. Новая дорожная система стала символическим подарком Североморску и областному центру.

Кстати, восточно-объездную дорогу после масштабной реконструкции открывали на 100-летие столицы Заполярья. Новая развязка стала продолжением большой работы.