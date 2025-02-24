В Мурманске торжественно открыли Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества»

Он расположен при храме Спаса на водах и будет помогать участникам СВО в восстановлении здоровья.

Открытие центра «Защитники Отечества» было приурочено к 23 февраля. Он стал первым в нашей стране объектом, сочетающим духовную и спортивную реабилитации для наших военнослужащих и ветеранов СВО.

Право перерезать символическую ленту доверили руководителю Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Мурманской области Валерию Якупову.

После церемонии открытия все гости отправились в новый объект. Здание трехэтажное и в нём оборудованы залы - спортивные, тренажёрные, для занятий боевыми искусствами, настольным теннисом, есть тренерские, медицинский кабинет, гостевая зона, конференц-зал. Конечно, предусмотрена доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, подъёмники и лифты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект состоялся. Общение с ребятами, которое прошло, очевидно, что это абсолютно правильный проект. Хочу сказать владыке спасибо за активность и инициативность в этом вопросе».

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Соединить духовное и физическое. Это даёт удивительные силы, которые не только помогают устанавливать рекорды и зарабатывать очки, но и восстанавливать физически тех, кто рискует жизнью, кто тратит своё здоровье, кто является настоящим защитником Отечества».

Все специалисты центра взаимодействуют между собой, чтобы оказать максимальную помощь бойцам. Например, на первом этаже расположен массажный кабинет, где семейная пара Александр и Виктория Дресвянины работают с пациентами. Каждый случай непростой, поэтому необходим индивидуальный подход к делу.

Александр Дресвянин, мануальный терапевт: «Чем сложнее, тем интереснее мне, с точки зрения клинического опыта работать с такими пациентами. Я их слышу, чувствую, понимаю. Могу позволить себе зайти в те барьеры эластичности тканей, в которые наверняка, другие специалисты побоятся заходить».

Виктория Дресвянина, специалист по кинезиологии: «Если человек проходит только массаж и не идёт дальше к активной жизни, то, возможно, сложности с движением обратно к нему вернутся. Поэтому очень важно работу здесь в кабинете закрепить работой в зале правильным движением».

Конечно, обязательное условие реабилитации – занятия на современных тренажёрах. Составить план тренировок и контролировать правильность выполнения упражнений помогут квалифицированные тренеры. Причём, посещать спортзалы могут и семьи участников специальной военной операции.

Андрей Родичев, тренер духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества»: «И для детей есть отдельная зона, и для супруги. Она может также воспользоваться кардио- или зоной отдыха. Чем захочет. В принципе, это досуговый центр для восстановления, кто получил ранения. Я вам скажу так, все ребята, которые начинают сюда ходить, у всех есть опыт работы в тренажёрном зале, в спортивном. Здесь нет нулевых. В любом случае военные проходят физическую подготовку. И я скажу, они все физически развиты. В среднем жмут по 70-80 кг».

Отметим, что строительство центра сначала было одобрено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Поэтому в здании есть домовая церковь. А ещё планируется открытие воскресной школы.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря: «Это духовный центр, где будет, надеюсь, гармонично развиваться и духовное начало в человеке, и физическое. Мы двухсоставные. Посмотрев тренажёры и залы, очень приятное впечатление. Понятно, что ещё будет дополняться, наполняться и совершенствоваться оборудованием и обстановкой, но уже есть всё, чтобы полноценно заниматься физическим укреплением, реабилитацией. Есть массажные кабинеты. Профессионал здесь массажист, я его лично знаю».

В рамках церемонии открытия митрополит Митрофан и губернатор Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Мурманской епархией.