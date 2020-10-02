ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины – лентяи, или Как встать с диванаКраеведческий музей медленно превращается в музей безответственности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.20 19:30

В Мурманске торжественно открыли памятник воинам Полярной дивизии

Мемориал установлен в обновлённом сквере на проспекте Героев-североморцев и представляет собой фигуры солдата и добровольца, выполненные с максимальной точностью в исторических деталях.

Идея создания памятника принадлежит общественной организации «Мурманск– город герой», которая предложила Совету депутатов увековечить память воинов Полярной дивизии, которые защитили заполярную столицу от фашистов. Конечно, такая инициатива была одобрена.

Автором большого бронзового монумента стал мурманский скульптор Александр Арсентьев. Из небольшого макета он в Смоленске создал памятник высотой более трёх метров и перевез его сюда. Скульптор с точностью изобразил исторические особенности воинов.

Владимир Горячкин, почётный гражданин Мурманска: «Я горжусь, что в городе появился ещё один теплый уголок памяти и патриотизма, куда можно прийти и с благодарностью вспомнить своих отцов, дедов и братьев, защитивших наш любимый город, ставшим в дальнейшем, благодаря их подвигу, городом-героем».

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов Мурманска: «Самое главное, что сегодня на площади присутствуют близкие родственники воинов Полярной дивизии. Сегодня в Мурманске живут ещё семьи тех, кто защищал Мурманск. Я поздравляю всех мурманчан с этим великим событием».

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Я хочу поблагодарить всех. И уверен, что это место уже стало святым и станет одним из самых любимых у мурманчан»

В обновленном сквере, где расположен памятник, также есть места для тихого отдыха и детская игровая площадка. Поэтому северяне любого возраста смогут не просто отдохнуть, но всегда почтить память героев войны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россия на кризисной развилке?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Медовый месяц Камиллы». Художественный фильм (16+)23:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - за неделю выручка торговли упала на 20% из-за режима удалёнки-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 85 копеек, доллар – на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)По итогам третьего квартала Кольская АЭС выработала более 6700 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика