В Мурманске торжественно открыли памятник воинам Полярной дивизии

Мемориал установлен в обновлённом сквере на проспекте Героев-североморцев и представляет собой фигуры солдата и добровольца, выполненные с максимальной точностью в исторических деталях.

Идея создания памятника принадлежит общественной организации «Мурманск– город герой», которая предложила Совету депутатов увековечить память воинов Полярной дивизии, которые защитили заполярную столицу от фашистов. Конечно, такая инициатива была одобрена.

Автором большого бронзового монумента стал мурманский скульптор Александр Арсентьев. Из небольшого макета он в Смоленске создал памятник высотой более трёх метров и перевез его сюда. Скульптор с точностью изобразил исторические особенности воинов.

Владимир Горячкин, почётный гражданин Мурманска: «Я горжусь, что в городе появился ещё один теплый уголок памяти и патриотизма, куда можно прийти и с благодарностью вспомнить своих отцов, дедов и братьев, защитивших наш любимый город, ставшим в дальнейшем, благодаря их подвигу, городом-героем».

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов Мурманска: «Самое главное, что сегодня на площади присутствуют близкие родственники воинов Полярной дивизии. Сегодня в Мурманске живут ещё семьи тех, кто защищал Мурманск. Я поздравляю всех мурманчан с этим великим событием».

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Я хочу поблагодарить всех. И уверен, что это место уже стало святым и станет одним из самых любимых у мурманчан»

В обновленном сквере, где расположен памятник, также есть места для тихого отдыха и детская игровая площадка. Поэтому северяне любого возраста смогут не просто отдохнуть, но всегда почтить память героев войны.