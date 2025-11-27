В Мурманске торжественно открыли первую в регионе Школу креативных индустрий

Это уникальная площадка дополнительного образования ориентирована на учащихся 5-11 классов.

Учебные студии новой площадки оснащены профессиональным оборудованием: современные фото- и видеокамеры, интерактивные панели, графические планшеты и другая техника для отработки практических навыков.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Развитие креативных индустрий является приоритетным направлением в нашем губернаторском стратегическом плане. Наш регион вошёл в топ-20 именно по этому направлению, ШКИ – это ещё один кластер, это федеральный проект, мы не просто так получили финансирование, мы выиграли конкурс, наш колледж искусств совместно с художественной школой реализовали этот проект».

Курс обучения в школе креативных индустрий будет длиться два года – в первый год учащиеся посещают занятия по всем шести направлениям, а со второго года выбирают «свою» специализацию и занимаются только в выбранной студии. В 2025 году на бесплатное обучение зачислены 85 юных северян.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Обязательно что-то получится, и не что-то, а очень хорошее дело, которое мы увидим через несколько, может быть, даже месяцев или лет».

На открытии школы провели экскурсию для гостей, во время которой преподаватели и учащиеся продемонстрировали возможности современного оборудования и представили первые творческие проекты.

Иван Петрушевский, ученик Школы креативных индустрий: «В ШКИ я пришёл ещё в первый день презентации, мне там очень понравилось, я даже выступил как доброволец, когда мы создавали трек».

Для подрастающего поколения мурманчан Школа креативных индустрий – мощный толчок для дальнейшей реализации в любимом деле.