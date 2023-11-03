В Мурманске торжественно открыли выставку «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Как рассказала Наталья Меркулова, заместитель главного хранителя по учёту Государственного музея истории Санкт-Петербурга, выставка станет частью программы «Ночи искусств», которая состоится в Мурманске 4 ноября.

Экспозиция, включающая в себя более 50 предметов, рассказывает о первом российском императоре, основателе Санкт-Петербурга как о символической фигуре, образе и персонаже культурной мифологии.

Стилистическая и смысловая эволюция петровского образа показана через живописные и графические произведения выдающихся художников XVIII–XX веков, дополненные предметами декоративно-прикладного искусства и скульптурой.

Экспозиция будет работать в «Культурно-выставочный центр Русского музея» в Мурманске до 17 декабря.