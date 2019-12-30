В Мурманске торжественно открыт первый новогодний фестиваль «На Севере - жить!»

Участок улицы Самойловой, который, по словам мурманчан, давно не мешало бы сделать пешеходным, до Рождества закрыт для проезда. Улица украшена разноцветными гирляндами, здесь развернулась ярмарка с традиционными северными угощениями, поделками ручной работы и многим другим.

Словно Никольская улица в Москве, только в миниатюре, улица Самойловой в Мурманске засияла яркими огнями, здесь стартовал новогодний фестиваль «На Севере – жить!». Гости собрались задолго до официальной церемонии открытия. С раннего утра заработали торговые палатки, похожие на сказочные домики, площадки для мастер-классов, праздничная фотозона, Дедушка Мороз и Снегурочка дарили подарки смельчакам, решившимся со сцены прочитать стихи или спеть песню.

Александра Кряжевских, участник фестиваля: «Очень рады, что появилась такая ярмарка, то что нас пригласили сюда. Представлено много видов изделий творческой деятельности наших мастеров. Очень здорово, что у нас такая открылась ярмарка».

Идея фестиваля родилась в стенах областного правительства, а северяне её с энтузиазмом поддержали.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области – министр строительства и территориального развития Мурманской области: «Посмотрите, все с улыбками, все довольные, счастливые, создано предпраздничное настроение. Это и была наша задача, цель областного правительства - создать предпраздничное настроение. И дать возможность людям уже сегодня ощутить то, что мы находимся накануне Нового года».

Приветственные слова из уст главы региона. Андрей Чибис со сцены фестиваля дали старт новому в Мурманской области событию, которое, несомненно, станет яркой страницей в новейшей истории Заполярья. Организаторы уверены, что с каждым годом география фестиваля и число участника будут расти.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мне понравилось. Не хватает ярких красок у нас с учётом полярной ночи. Конечно, вот такие фестивали, это должно стать традицией. Мы начали этот фестиваль в Мурманске, в следующем году точно будет расширять, чтобы это был сетевой фестиваль в Мурманской области».

Восторгу гостей новогоднего события не было предела. Все нашли себе здесь развлечения и покупки по душе:

- Понравилась такая инициатива… Даже уходить не хочется.

- Ярмарка создает праздничную атмосферу… Просто молодцы!

- Живём 50 лет в Мурманске, первый раз такой весёлый фестиваль. С наступающим!

Фестиваль будет радовать северян до 7 января включительно.