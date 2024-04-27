В Мурманске торжественно отметили День пожарной охраны

В этом году ведомство отмечает свой 375-летний юбилей, а также в этом году отмечает свой 105-летний юбилей пожарная охрана Мурманской области.

На выставке, расположенной в фойе ДК имени С.М. Кирова заместитель начальника пожарной части №20 Колы демонстрирует как в прошлом выглядела форма огнеборцев.

Сложно в это поверить, но Александр Гринько стал спасателем благодаря своей бабушке, которая тоже служила в пожарной охране. Именно её рассказы так впечатлили маленько Сашу, что он сделал службу в экстренном ведомстве делом всей совей жизни.

Александр Гринько, заместитель начальника пожарной части №20, г. Кола: «Я такую боевку застал, я в ней ещё поработал. Защищает она. Откровенно говоря, она не горела, скажем так, под неё всегда мы надевали фуфаечку, а зимой она покрывалась такой наледью, что уже не промокала».

Но теперь форма пожарных спасателей совсем другая. Есть даже костюмы способные спасти от радиации,

Александр Плахотник, начальник караула пожарной части №22, п.г.т. Кильдинстрой: «У всех пожарных подразделений разные формы. Всё зависит от степени выполнения их работ, а также форма отличается по свойствам. Допустим, эта утяжелённая форма выдерживает более высокие температуры, также есть отличительные знаки рядового и начальствующего состава. Это сделано для того, чтобы при ведении боевых действий можно было отличить, кто руководитель пожара, а кто исполнитель».

В этом году Пожарная охрана России отмечает юбилей - 375-летие со дня основания. Мурманские огнеборцы профессиональный праздник отметают в ДК имени С.М. Кирова. На сцене дворца наградили отличившихся.

По мнению сотрудников МЧС, у спасателей будет работа, пока случаются пожары, но немалая часть работы ведомства - это пропаганда правил безопасности среди населения.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Праздничные достижения для нас - это снижение количества пожаров и гибели на них людей. 2023 год был рекордным по самому низкому количеству этих показателей, поэтому это является предметом гордости и самым большим подарком для пожарных».

А вот подарком для жителей Мурманска в этот день стала большая выставка техники, которую спасатели развернули перед дворцом. Помимо «УРАЛов» - спецмашин, огнеборцы пригнали на площадку красный «УРАЛ» – мотоцикл, который «ловил» не меньше взглядов, чем его большие «коллеги» по цеху.