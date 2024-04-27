В Мурманске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»4 мая на площадках Долины Славы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.24 19:30

В Мурманске торжественно отметили День пожарной охраны

В этом году ведомство отмечает свой 375-летний юбилей, а также в этом году отмечает свой 105-летний юбилей пожарная охрана Мурманской области.

На выставке, расположенной в фойе ДК имени С.М. Кирова заместитель начальника пожарной части №20 Колы демонстрирует как в прошлом выглядела форма огнеборцев.

Сложно в это поверить, но Александр Гринько стал спасателем благодаря своей бабушке, которая тоже служила в пожарной охране. Именно её рассказы так впечатлили маленько Сашу, что он сделал службу в экстренном ведомстве делом всей совей жизни.

Александр Гринько, заместитель начальника пожарной части №20, г. Кола: «Я такую боевку застал, я в ней ещё поработал. Защищает она. Откровенно говоря, она не горела, скажем так, под неё всегда мы надевали фуфаечку, а зимой она покрывалась такой наледью, что уже не промокала».

Но теперь форма пожарных спасателей совсем другая. Есть даже костюмы способные спасти от радиации,

Александр Плахотник, начальник караула пожарной части №22, п.г.т. Кильдинстрой: «У всех пожарных подразделений разные формы. Всё зависит от степени выполнения их работ, а также форма отличается по свойствам. Допустим, эта утяжелённая форма выдерживает более высокие температуры, также есть отличительные знаки рядового и начальствующего состава. Это сделано для того, чтобы при ведении боевых действий можно было отличить, кто руководитель пожара, а кто исполнитель».

В этом году Пожарная охрана России отмечает юбилей - 375-летие со дня основания. Мурманские огнеборцы профессиональный праздник отметают в ДК имени С.М. Кирова. На сцене дворца наградили отличившихся. 

По мнению сотрудников МЧС, у спасателей будет работа, пока случаются пожары, но немалая часть работы ведомства - это пропаганда правил безопасности среди населения.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Праздничные достижения для нас - это снижение количества пожаров и гибели на них людей. 2023 год был рекордным по самому низкому количеству этих показателей, поэтому это является предметом гордости и самым большим подарком для пожарных».

А вот подарком для жителей Мурманска в этот день стала большая выставка техники, которую спасатели развернули перед дворцом. Помимо «УРАЛов» - спецмашин, огнеборцы пригнали на площадку красный «УРАЛ» – мотоцикл, который «ловил» не меньше взглядов, чем его большие «коллеги» по цеху.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как длинные выходные в мае отразятся на зарплате
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Разлом времени». Художественный фильм (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, как длинные выходные в мае отразятся на зарплате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика