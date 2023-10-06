В Мурманске торжественно подвели итоги муниципального этапа регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области 2023»
В Мурманске определили самое современное дошкольное образовательное учреждение во время муниципального этапа регионального конкурса «Лучший детский сад -2023».
Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Этот конкурс проводился в Год педагога наставника. Каждый детский сад представлял своё. У кого-то династии в саду работают много лет. Они должны были показать современные подходы в воспитании подрастающего поколения. Каждый детский сад показывал свои профессионализм, опыт, наработки. А жюри оценивало».
Муниципальный этап проходил в течение нескольких месяцев. В нём приняли участие 23 детских сада. Рабочие коллективы продемонстрировали свою сплоченную и эффективную командную работу.
На торжественной церемонии подведения итогов многие учреждения стали лауреатами, а некоторые удостоили специальных призов. Но лучшим стал только один детский сад №123. К слову, он совсем недавно победил во Всероссийском Национальном конкурсе «Профессионалы – гордость России».
Ольга Патлаенко, заведующая детским садом №123 г. Мурманска: «Что нас объединяет, так это терпение, любовь к детям и вера в их способности. Никогда один наставник ничего не сделает, это должна принять молодого специалиста команда профессионалов, которые работают в разных направлениях. Только когда специалист почувствует себя нужным, сделает первый шаг, только тогда он состоится, как профессионал».
Победы и подарки - это всегда приятно. Но главной наградой для специалистов всё же остаются улыбки и радость детей.
А подведение итогов состоялось в саду номер 32, который неоднократно становился победителем конкурса. В этом году образовательному учреждению исполнится 57 лет.