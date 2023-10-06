В Мурманске торжественно подвели итоги муниципального этапа регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области 2023»

Садик - это второй дом для детей. Здесь они обретают первые знакомства, развиваются и формируются как личности, но главное, тут проходит их самое беззаботное время. Поэтому так важно, чтобы в учреждение было безопасно, комфортно и интересно. А воспитатели и наставники стали друзьями отзывчивыми и внимательными.

В Мурманске определили самое современное дошкольное образовательное учреждение во время муниципального этапа регионального конкурса «Лучший детский сад -2023».

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Этот конкурс проводился в Год педагога наставника. Каждый детский сад представлял своё. У кого-то династии в саду работают много лет. Они должны были показать современные подходы в воспитании подрастающего поколения. Каждый детский сад показывал свои профессионализм, опыт, наработки. А жюри оценивало».

Муниципальный этап проходил в течение нескольких месяцев. В нём приняли участие 23 детских сада. Рабочие коллективы продемонстрировали свою сплоченную и эффективную командную работу.

На торжественной церемонии подведения итогов многие учреждения стали лауреатами, а некоторые удостоили специальных призов. Но лучшим стал только один детский сад №123. К слову, он совсем недавно победил во Всероссийском Национальном конкурсе «Профессионалы – гордость России».

Ольга Патлаенко, заведующая детским садом №123 г. Мурманска: «Что нас объединяет, так это терпение, любовь к детям и вера в их способности. Никогда один наставник ничего не сделает, это должна принять молодого специалиста команда профессионалов, которые работают в разных направлениях. Только когда специалист почувствует себя нужным, сделает первый шаг, только тогда он состоится, как профессионал».

Победы и подарки - это всегда приятно. Но главной наградой для специалистов всё же остаются улыбки и радость детей.

А подведение итогов состоялось в саду номер 32, который неоднократно становился победителем конкурса. В этом году образовательному учреждению исполнится 57 лет.