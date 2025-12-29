30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
В Мурманске торжественно подвели спортивные итоги года

Награды вручили отличившимся спортсменам и сотрудникам отрасли. Гостей приветствовал на церемонии глава региона Андрей Чибис.

Перед началом церемонии награждения губернатор Андрей Чибис отметил, что среди гостей присутствует боец, участник программы «Время героев» Александр Осипов. Он пришёл поддержать свою маму, сотрудницу регионального Минспорта.

Ведомственные награды Министерства спорта России, знаки отличия, почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, а также знаки и удостоверения «Мастер спорта России» получили отличившиеся спортсмены.

В номинации «Герои спортивного Заполярья» одной из награжденных стала Ольга Журбенко. Она в этом году достойно представляла наш регион на всероссийских и даже международных соревнованиях.

Согласно статистике, больше половины северян систематически занимаются спортом. Они участвуют в различных фестивалях, соревнованиях и показывают хорошие результаты.

Итоги спортивного года проводят всегда по трём направлениям: развитие массового спорта, спорта высших достижений и спортивной инфраструктуры.

Отличились в этом году в спортивных показателях и военнослужащие Северного флота.

По итогам мероприятия губернатор Андрей Чибис провёл открытый диалог с собравшимися. Все прозвучавшие вопросы и поручения взяты в работу.

