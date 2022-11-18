В Мурманске торжественно провели закрытие «Вахты памяти-2022»

Торжественное закрытие «Вахты памяти-2022» состоялось у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В мероприятии приняли участие руководство области, поисковики, активисты, студенты и жители региона.

«Вахта памяти» ежегодно объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья. Акция направлена на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и патриотическое воспитание молодёжи.

У подножья мемориала Защитникам Советского Заполярья в Мурманске прозвучал Гимн России, здесь почтили память павших в годы Великой Отечественной войны солдат.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Память о войнах, память о Великой Победе она жива в сердцах, голове русских людей. Очень важно это хранить и передавать следующим, будущим поколениям. Это принципиально важно. Сегодня для нас большая честь, что в этом году «Вахту памяти» вместе с нами закрывают гости из огромного количества других регионов нашей великой страны».

В рамках акции в течение года проводятся поисковые экспедиции. За восемь лет работы движения его участниками были подняты останки более 200 тысяч советских солдат и офицеров, установлены более 11 тысяч имён и судеб защитников Отечества.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Большое спасибо поисковикам нашим, потому что благодаря им этот поисковый сезон был. Мы с вами участвовали в октябре в захоронение останков воинов в Долине Славы, это говорит о том, что мы стараемся, чтобы это «Вахта памяти» передавалась младшему поколению».

В Мурманске поисковики так же подвели итоги работы за год и обсудили планы на предстоящий полевой сезон. Ежегодная встреча состоялась в офлайн- и онлайн-форматах.

Всего в событии приняли участие более 500 специалистов-добровольцев.