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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.18 19:30

В Мурманске торжественно завершилась культурная экспедиция Славянский ход

Церемония состоялась у памятника Кириллу и Мефодий в Мурманске, где участники похода поделились с горожанами впечатлениями и результатами поездки.

Первый Славянский ход состоялся в 1997 году. Тогда деятели культуры проехали по маршруту Мурманск - Черногория, посетив около семи стран. Основная идея такой акции, как и в наши дни, установление дружественных связей между народами и обмен культурными ценностями. Спустя 20 лет во второй экспедиции приняли участие общественные деятели, журналисты, представители духовенства и конечно писатели.

Энтузиасты побывали в Беларуси, Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, провели несколько десятков встреч, в том числе с президентом Сербской Республики Милорадом  Додиком. Участники хода уделили огромное внимание встречам с творческими объединениями и со своими коллегами из других стран.

Сложностей в общении с европейцами у мурманчан не возникло, ведь раньше во многих  Балканских школах  русский язык был обязательным для изучения. Однако сейчас такого предмета нет в программе. И всё же, несмотря на некоторые политические сложности, народы этих стран по-прежнему остаются дружны. Чтобы культурная связь не ослабла и тем более не исчезла, участники похода и иностранные деятели решили и дальше продолжать совместную работу: активисты планируют переводить книги современных писателей и таким образом дать возможность познакомиться с культурой Крайнего Севера восточно-европейским народам и наоборот.

- Я думаю, что  необходимо вернуть Россию туда, как и вернуть эти страны России, - говорит Дмитрий Коржов, писатель, участник Славянского хода. - Достоевский написал: «чтобы там ни было, как бы они от нас ни отходили, как бы ни отстранялись, как бы ни глядели на запад – все воротятся в родное гнездо, я в это верю».

Проделав огромный путь, участники похода нашли в себе силы поделиться своими впечатлениями и результатами экспедиции. В свою очередь у памятника Кириллу и Мефодию путешественников встретили горожане и коллеги из Заполярья, которые с нетерпением ждали соотечественников. Многие уже во второй раз стали свидетелями такого важного события.

Участники хода продолжат совместную работу со своими европейскими коллегами. Славянский ход «Мурманск - Балканы» хотят сделать регулярным.

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