В Мурманске торжественно завершили фестиваль уличного искусства «РОСТ», в котором приняли участие 12 команд

После официальной части в здании «Контейнер-холла» было запланировано несколько интересных активностей. Те, кто остались на первом этаже, могли принять участие в мастер-классе по современным видам танца, который провела хореограф Мария Матвеева. На втором этаже гостей сопровождали музыкальные композиции диджея Егора Ерохина.

География художников, участников фестиваля, поражает! За 16 дней работы было нарисовано 12 муралов – теперь они украшают самый длинный дом России.

Самара, Петрозаводск, Нижний Новгород, Минск, Владивосток – это только часть городов, из которых приехали художники, для того чтобы принять участие в творческом фестивале уличного искусства «РОСТ». Третий по счёту фестиваль официально завершился, пришло время подводить итоги.

В этом году творческой площадкой события стал Первомайский район. А тема фестиваля «Связь с историей». По словам организаторов, хотелось завязать диалог между поколениями: художниками современными и советским наследием, которое мы имеем.

Мария Михайленко, член Союза художников России, организатор фестиваля «РОСТ»: «По завершению третьего фестиваля мы понимаем, что фестиваль Мурманском принимается легче. Возможно, это связано со сменами района. Возможно, это связано с тем, что люди начинают привыкать, что муралы не несут лишних рисков, но обогащают их визуальную среду. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Плюс, у нас в этом году был полностью патисаторный (совместный. - Ред.) проект, который рисовался с местными жителями. Это прямо была бомба».

После официальной части в здании «Контейнер-холла» было запланировано несколько интересных активностей. Те, кто остались на первом этаже, могли принять участие в мастер-классе по современным видам танца, который провела хореограф Мария Матвеева. На втором этаже гостей сопровождали музыкальные композиции диджея Егора Ерохина.

А ещё можно было вступить в открытый диалог с художниками. Для некоторых из них, несмотря на долгий путь в своей профессиональной среде, опыт работы на фестивале стал новым и захватывающим.

Дмитрий Ламонов, участник фестиваля «РОСТ», художник из Москвы: «Первый раз я на такой высоте работаю! На самом деле – девять этажей. До этого я максимум на пять этажей поднимался. Было и страшновато немножко. Но эмоции яркие и положительные».

Работу свою Дмитрий выполнил даже раньше срока. Пиксельные котики, которых теперь можно увидеть на стене дома в 305-м микрорайоне, - это его творение.

Дмитрий Ламонов, участник фестиваля «РОСТ», художник из Москвы: «Мы подумали: вот мы летим в Мурманск, мы там никогда не были. Первая ассоциация на слово «Мурманск»? Мур, там что котов много? Мы решили на этой идее сыграть и вот нарисовали пиксельных котиков и дополнили это всё надписями «мур», в разных масштабах и разных размерах».

Что можно сказать точно, так это то, что художники не стоят на месте! Всё новые и новые идеи стремятся они воплотить, чтобы искусство для мурманчан стало понятнее и ближе.

Полина Малышкина, организатор фестиваля «РОСТ», участник фестиваля: «После завершения фестиваля мы распределяли таблички, на которых было описание от автора и так же кьюар–код со ссылочкой на сайт, где можно было поближе ознакомиться с самой работой и найти портфолио автора. Сейчас уже запущено несколько аудиогидов, есть несколько подборок к фасадам. Как раз-таки открытки, которые сегодня мы создаём на фестивале – они все с маленькими кюар-кодами, которые ведут к аудиогиду, которые и нарисованы на этих открытках».

Сейчас можно с уверенностью сказать, что на территории 305-го микрорайона появился новый туристический маршрут, который постепенно будет обрастать своими историями. По этому маршруту организаторы сформировали карту для всех желающих посмотреть муралы и впоследствии к ней планируют создать и аудиогид.