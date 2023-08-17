В Мурманске торжественно завершили фестиваль уличного искусства «РОСТ», в котором приняли участие 12 команд
География художников, участников фестиваля, поражает! За 16 дней работы было нарисовано 12 муралов – теперь они украшают самый длинный дом России.
Самара, Петрозаводск, Нижний Новгород, Минск, Владивосток – это только часть городов, из которых приехали художники, для того чтобы принять участие в творческом фестивале уличного искусства «РОСТ». Третий по счёту фестиваль официально завершился, пришло время подводить итоги.
В этом году творческой площадкой события стал Первомайский район. А тема фестиваля «Связь с историей». По словам организаторов, хотелось завязать диалог между поколениями: художниками современными и советским наследием, которое мы имеем.
Мария Михайленко, член Союза художников России, организатор фестиваля «РОСТ»: «По завершению третьего фестиваля мы понимаем, что фестиваль Мурманском принимается легче. Возможно, это связано со сменами района. Возможно, это связано с тем, что люди начинают привыкать, что муралы не несут лишних рисков, но обогащают их визуальную среду. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Плюс, у нас в этом году был полностью патисаторный (совместный. - Ред.) проект, который рисовался с местными жителями. Это прямо была бомба».
После официальной части в здании «Контейнер-холла» было запланировано несколько интересных активностей. Те, кто остались на первом этаже, могли принять участие в мастер-классе по современным видам танца, который провела хореограф Мария Матвеева. На втором этаже гостей сопровождали музыкальные композиции диджея Егора Ерохина.
А ещё можно было вступить в открытый диалог с художниками. Для некоторых из них, несмотря на долгий путь в своей профессиональной среде, опыт работы на фестивале стал новым и захватывающим.
Дмитрий Ламонов, участник фестиваля «РОСТ», художник из Москвы: «Первый раз я на такой высоте работаю! На самом деле – девять этажей. До этого я максимум на пять этажей поднимался. Было и страшновато немножко. Но эмоции яркие и положительные».
Работу свою Дмитрий выполнил даже раньше срока. Пиксельные котики, которых теперь можно увидеть на стене дома в 305-м микрорайоне, - это его творение.
Дмитрий Ламонов, участник фестиваля «РОСТ», художник из Москвы: «Мы подумали: вот мы летим в Мурманск, мы там никогда не были. Первая ассоциация на слово «Мурманск»? Мур, там что котов много? Мы решили на этой идее сыграть и вот нарисовали пиксельных котиков и дополнили это всё надписями «мур», в разных масштабах и разных размерах».
Что можно сказать точно, так это то, что художники не стоят на месте! Всё новые и новые идеи стремятся они воплотить, чтобы искусство для мурманчан стало понятнее и ближе.
Полина Малышкина, организатор фестиваля «РОСТ», участник фестиваля: «После завершения фестиваля мы распределяли таблички, на которых было описание от автора и так же кьюар–код со ссылочкой на сайт, где можно было поближе ознакомиться с самой работой и найти портфолио автора. Сейчас уже запущено несколько аудиогидов, есть несколько подборок к фасадам. Как раз-таки открытки, которые сегодня мы создаём на фестивале – они все с маленькими кюар-кодами, которые ведут к аудиогиду, которые и нарисованы на этих открытках».
Сейчас можно с уверенностью сказать, что на территории 305-го микрорайона появился новый туристический маршрут, который постепенно будет обрастать своими историями. По этому маршруту организаторы сформировали карту для всех желающих посмотреть муралы и впоследствии к ней планируют создать и аудиогид.