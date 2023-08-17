На горнолыжном комплексе Кольской АЭС состоится летний экстремальный забег «Салма – Энергия атома»С 1 августа были увеличены пенсии более 78 тысяч пенсионеров Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.23 19:30

В Мурманске торжественно завершили фестиваль уличного искусства «РОСТ», в котором приняли участие 12 команд

После официальной части в здании «Контейнер-холла» было запланировано несколько интересных активностей. Те, кто остались на первом этаже, могли принять участие в мастер-классе по современным видам танца, который провела хореограф Мария Матвеева. На втором этаже гостей сопровождали музыкальные композиции диджея Егора Ерохина.

География художников, участников фестиваля, поражает! За 16 дней работы было нарисовано 12 муралов – теперь они украшают самый длинный дом России.

Самара, Петрозаводск, Нижний Новгород, Минск, Владивосток – это только часть городов, из которых приехали художники, для того чтобы принять участие в творческом фестивале уличного искусства «РОСТ». Третий по счёту фестиваль официально завершился, пришло время подводить итоги.

В этом году творческой площадкой события стал Первомайский район. А тема фестиваля «Связь с историей». По словам организаторов, хотелось завязать диалог между поколениями: художниками современными и советским наследием, которое мы имеем.

Мария Михайленко, член Союза художников России, организатор фестиваля «РОСТ»: «По завершению третьего фестиваля мы понимаем, что фестиваль Мурманском принимается легче. Возможно, это связано со сменами района. Возможно, это связано с тем, что люди начинают привыкать, что муралы не несут лишних рисков, но обогащают их визуальную среду. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Плюс, у нас в этом году был полностью патисаторный (совместный. - Ред.) проект, который рисовался с местными жителями. Это прямо была бомба».

После официальной части в здании «Контейнер-холла» было запланировано несколько интересных активностей. Те, кто остались на первом этаже, могли принять участие в мастер-классе по современным видам танца, который провела хореограф Мария Матвеева. На втором этаже гостей сопровождали музыкальные композиции диджея Егора Ерохина.

А ещё можно было вступить в открытый диалог с художниками. Для некоторых из них, несмотря на долгий путь в своей профессиональной среде, опыт работы на фестивале стал новым и захватывающим.

Дмитрий Ламонов, участник фестиваля «РОСТ», художник из Москвы: «Первый раз я на такой высоте работаю! На самом деле – девять этажей. До этого я максимум на пять этажей поднимался. Было и страшновато немножко. Но эмоции яркие и положительные».

Работу свою Дмитрий выполнил даже раньше срока. Пиксельные котики, которых теперь можно увидеть на стене дома в 305-м микрорайоне, - это его творение.

Дмитрий Ламонов, участник фестиваля «РОСТ», художник из Москвы: «Мы подумали: вот мы летим в Мурманск, мы там никогда не были. Первая ассоциация на слово «Мурманск»? Мур, там что котов много? Мы решили на этой идее сыграть и вот нарисовали пиксельных котиков и дополнили это всё надписями «мур», в разных масштабах и разных размерах».

Что можно сказать точно, так это то, что художники не стоят на месте! Всё новые и новые идеи стремятся они воплотить, чтобы искусство для мурманчан стало понятнее и ближе.

Полина Малышкина, организатор фестиваля «РОСТ», участник фестиваля: «После завершения фестиваля мы распределяли таблички, на которых было описание от автора и так же кьюар–код со ссылочкой на сайт, где можно было поближе ознакомиться с самой работой и найти портфолио автора. Сейчас уже запущено несколько аудиогидов, есть несколько подборок к фасадам. Как раз-таки открытки, которые сегодня мы создаём на фестивале – они все с маленькими кюар-кодами, которые ведут к аудиогиду, которые и нарисованы на этих открытках».

Сейчас можно с уверенностью сказать, что на территории 305-го микрорайона появился новый туристический маршрут, который постепенно будет обрастать своими историями. По этому маршруту организаторы сформировали карту для всех желающих посмотреть муралы и впоследствии к ней планируют создать и аудиогид.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:20«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мечтать о красивой жизни не запретишь: 257000 рублей — средний желаемый доход москвичей на семью из трёх человек-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 3,48 рубля, доллар растерял почти 2,96 рубля-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика