В Мурманске торжественно зажгли огни на главной новогодней ёлке

Праздник собрал сотни зрителей.

В этом году главная ёлка Мурманска оформлена фигурами звёзд и окружена шатром высотой 22 метра. 5 километров гирлянд окружают вечнозелёную красавицу на площади Пять Углов.

Этот шатёр – один из самых больших в нашей стране. На центральной площади установлены композиции с северными оленями, медведями и звёздами. Кроме того, в сквере у ДК имени С.М. Кирова есть поющие фигуры героев мультфильма «Три кота».

Празднично оформлена площадь перед областным театром кукол. Ещё одно эксклюзивное украшение – светодиодные перетяжки над проспектом Ленина. С 20 декабря они начнут работать в праздничном режиме по десяти программам.