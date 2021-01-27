В Мурманске тушили строительные бытовки

На стройке детского сада, который возводят на улице Орликовой областного центра, загорелись деревянно-металлические бытовки. Пожар удалось запечатлеть жителям соседнего дома.

По информации регионального МЧС, в результате возгорания бытовки обгорели на площади 45 кв. метров, сгорели вещи внутри, обогревательные приборы и стройматериалы.

Спасатели оперативно изъяли из горящих строений 6 газовых баллонов с пропаном, которые могли взорваться. На месте работали два пожарных расчёта: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Очевидцы в социальных сетях так же отмечают, что въезд к очагу был перекрыт машиной, пожарным пришлось бежать по всей территории стройки. «Машина сторожа, а сторож спит», - комментируют ситуацию авторы видео.

Во время ЧП никто не пострадал.