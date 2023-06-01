В Мурманске у 36-летнего мужчины изъяли более 5 килограммов марихуаны

Оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали мурманчанина. Во время обыска на съёмной квартире у мужчины были обнаружены и изъяты фасованные пакеты с 5 килограммами марихуаны.

За попытку сбыта крупной партии наркотиков в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело. Теперь ему может грозить срок до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Сигаева, врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».