В Мурманске у мемориала, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, прошёл митинг

Сегодня у мемориала, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны прошёл митинг, на который собрались ветераны и школьники, общественники и руководство города, чтобы почтить память тех, кто защищал город-герой от врага.

Героизм советских солдат в годы Великой Отечественной войны не имеет аналогов во всем мире. Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней страшной бойни. Благодаря стойкости и мужеству его жителей фашистам так и не удалось захватить столицу Заполярья. Великую память, которую каждый хранит в сердце, мы должны передавать из поколения в поколение.

Всего за время военных действий на Мурманск было совершено 792 авианалёта, сброшено 4100 фугасов, разрушено 1946 зданий. Страшные отголоски войны до сих пор не отпускают своих детей.

Мемориальный комплекс, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, был установлен на южном берегу Семёновского озера в 2017 году. По окончании митинга представители общественной организации «Дети военного Мурмана», почётные жители города, ветераны и школьники возложили цветы к нему цветы.