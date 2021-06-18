ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Что же такое женская жизнь?VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесён на август 2021 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.21 19:30

В Мурманске у мемориала, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, прошёл митинг

Сегодня у мемориала, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны прошёл митинг, на который собрались ветераны и школьники, общественники и руководство города, чтобы почтить память тех, кто защищал город-герой от врага.

Героизм советских солдат в годы Великой Отечественной войны не имеет аналогов во всем мире. Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней страшной бойни. Благодаря стойкости и мужеству его жителей фашистам так и не удалось захватить столицу Заполярья. Великую память, которую каждый хранит в сердце, мы должны передавать из поколения в поколение.

Всего за время военных действий на Мурманск было совершено 792 авианалёта, сброшено 4100 фугасов, разрушено 1946 зданий. Страшные отголоски войны до сих пор не отпускают своих детей.

Мемориальный комплекс, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, был установлен на южном берегу Семёновского озера в 2017 году. По окончании митинга представители общественной организации «Дети военного Мурмана», почётные жители города, ветераны и школьники возложили цветы к нему цветы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире02:35«Медленное ТВ-Камин».07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Расследования Фрэнки Дрейк». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар потерял 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика