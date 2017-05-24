В Мурманске участились случаи возгорания автомобилей

Чаще всего автомобили загораются по вине их владельцев - из-за неисправной электропроводки или других технических неполадок. Однако есть случаи, когда у сотрудников правоохранительных органов возникают подозрения, что были и поджоги.

Ночью в полицию поступило сообщение о возгорании внедорожника в одном из дворов на Кольском проспекте. В результате ЧП в автомобиле сгорел моторный отсек. После того, как автомобиль был потушен, пожарные и сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия крышку от пластиковой бутылки. По подозрению в поджоге машины была назначена экспертиза, которая установит причину возгорания.

За прошедший период 2017 года в Мурманской области зарегистрировано 6 умышленных поджогов автомобилей, раскрыто три. Виновные в умышленных поджогах будут привлечены к уголовной ответственности. «Ответственность за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена статьей 167 УК РФ, - напомнил Максим Давыдов, прокурор отдела прокуратуры по Мурманской области. - При этом часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за повреждение чужого имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы за совершение данного преступления.