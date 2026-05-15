В Мурманске участники традиционного патриотического слёта отправились в Долину Славы

Молодёжный отряд отправился в палаточный лагерь.

В программе выезда слёта запланирована военно-спортивная эстафета. Участники будут разжигать костёр в полевых условиях, учиться обращаться с металлоискателем, метать гранаты и стрелять из автоматического пистолета и винтовки. Также запланированы походы по местам боевой славы.

Екатерина Лакомая, и.о. начальника Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания: «Это только автомат, металлоискатель, метание гранат, стрельба из автоматического пистолета и винтовки. Программа достаточно насыщенная. Мы будем подниматься на высоту триста четырнадцатую. Будем около могилы неизвестного солдата».

В лагере будет работать полевая кухня. Для участников проведут конкурс на лучшую кулинарную полевую кухню и конкурс патриотической песни.

Ребята проведут в палаточном лагере три дня.